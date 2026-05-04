Rebecca Ghilardi | Ho dato tutto mi ritiro a 26 anni Voglio trasmettere ai bambini la passione per il ghiaccio

Rebecca Ghilardi, originaria di Pedrengo, ha annunciato il suo ritiro a 26 anni, dopo aver conquistato due medaglie europee e partecipato a due Giochi olimpici. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerose competizioni nazionali e internazionali, accumulando un vasto bagaglio di esperienze nel mondo del pattinaggio artistico su ghiaccio. Ora, ha deciso di dedicarsi all'insegnamento, con l’obiettivo di trasmettere la passione per questa disciplina ai più giovani.

Dopo Milano-Cortina la campionessa bergamasca lascia le gare: “Non ho rimpianti, che bello finire così al Forum. Ora mi piacerebbe trasmettere ciò che ho imparato ai più giovani. E in tv.”. Rebecca Ghilardi è di Pedrengo, ha 26 anni, due medaglie europee al collo, due olimpiadi a curriculum e decine, se non centinaia di gare alle spalle. Ha vissuto sui pattini per un decennio a livello professionistico in coppia con Filippo Ambrosini, togliendosi soddisfazioni importanti, non solo in termini di risultati. Milano-Cortina è stata la sua ultima avventura sul ghiaccio. “E non potevo chiedere di meglio, perché è stata la chiusura perfetta”, racconta a poche settimane di distanza da quel 16 febbraio in cui ha salutato le migliaia di persone del Forum sorridente, ricevendo una standing ovation.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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