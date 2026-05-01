Nishikori annuncia il ritiro a fine stagione | Sognavo di arrivare al massimo e ce l’ho fatta Ho dato tutto

Kei Nishikori ha comunicato tramite il suo profilo X che si ritirerà dal tennis professionistico alla fine di questa stagione. Con un messaggio scritto di suo pugno, ha spiegato di aver dato il massimo per raggiungere i propri obiettivi e di aver realizzato il sogno di arrivare al massimo livello. La decisione è definitiva e senza possibilità di ripensamenti, segnando la conclusione di una carriera iniziata molti anni fa.

Come tutte le favole che si rispettino arrivo anche in questo caso il lieto fine. Kei Nishikori, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, ha annunciato, questa volta senza rischio di smentita, che al termine della stagione si ritirerà ufficialmente dall’attività agonistica. Il giapponese, classe 1989, è stato un giocatore di talento assoluto che, nell’epoca dei Fab Four, ha saputo dir la sua e, quando la condizione lo ha sostenuto, ha spesso messo in difficoltà i fenomeni del circuito. Il rammarico più grande è rappresentato forse dalla costanza dei problemi fisici che gli hanno impedito di raccogliere quanto avrebbe meritato....🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nishikori annuncia il ritiro a fine stagione: “Sognavo di arrivare al massimo e ce l’ho fatta. Ho dato tutto” Notizie correlate Lisa Francesia Boirai: “Grandissima esperienza, ho dato tutto, ci ho provato fino alla fine”Nessun rimpianto per Lisa Francesia Boirai alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Cuesta post Parma Pisa: «Ho dato tutto me stesso! La salvezza significa felicità, bello arrivare all’obiettivo vincendo in casa»Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro.