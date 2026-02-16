Arisa ha deciso di tornare a cantare dopo aver superato un periodo difficile legato a problemi personali. La cantante spiega che ora desidera godersi ogni momento e lasciarsi alle spalle le sofferenze passate. Durante le prove di The Voice Kids, ha osservato con attenzione i bambini, imparando a mantenere la semplicità e a lasciarsi coinvolgere dalla spontaneità. L’artista si sente più tranquilla e pronta a affrontare nuove sfide, lontana dalle pressioni che un tempo la opprimevano.

Lontana dalle ansie da prestazione, Arisa torna sul palco dell’Ariston con un messaggio di forza, identità e celebrazione della donna. Lontana dalle ansie da prestazione, Arisa torna sul palco dell'Ariston con la serenità di una nuova consapevolezza. Per la sua ottava volta in gara al Festival, presenta "Magica Favola", un brano autobiografico che è un vero e proprio bilancio esistenziale. Sanremo per te è un po' come tornare a casa. Con quale spirito e con quale consapevolezza affronti questa edizione? "Sono super tranquilla, super serena. Stiamo lavorando bene. Ho una squadra di persone con cui sto instaurando piano piano un rapporto anche di amicizia molto simpatico. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Arisa: “Dopo il dolore, voglio tutto il resto. The Voice Kids? Cosa ho imparato dai bambini”

Nella terza puntata di “The Voice Kids” trasmessa su Rai Uno, Loredana Bertè interviene con decisione, bloccando Arisa con il Super Block per evitare che Martina venga scelta dalla concorrente.

Ecco le pagelle di The Voice Kids del 24 gennaio, con Nek che sorprende e Arisa apprezzata come coach.

Arisa e Loredana duettano in E penso a te di Lucio Battisti | The Voice Kids Italy Blind Auditions

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.