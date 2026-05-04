Nel settore immobiliare, il numero di ricerche online supera il milione e trecentomila, segnando un cambiamento significativo nelle modalità di ricerca e trattativa. L'accesso immediato a dati patrimoniali permette di verificare in tempo reale l’affidabilità dei clienti, mentre strumenti digitali facilitano gli agenti nella valutazione delle informazioni finanziarie. Questi sviluppi indicano un’evoluzione nelle pratiche di compravendita, sempre più orientate alle tecnologie digitali.

? Cosa scoprirai Come cambiano le trattative con l'accesso immediato ai dati patrimoniali?. Quali strumenti permettono agli agenti di verificare l'affidabilità dei clienti?. Come si riducono i rischi contrattuali grazie alle nuove analisi digitali?. Perché la velocità di consultazione dei documenti trasforma il ruolo dell'agente?.? In Breve Oltre 2.500 agenzie Tecnocasa utilizzano la piattaforma Whuis.com per le operazioni quotidiane.. Daniele Mancini coordina l'integrazione tecnologica per ottimizzare le prestazioni delle reti immobiliari.. Il servizio Notizie live segnala automaticamente variazioni patrimoniali e di titolarità in tempo reale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Real Estate: 1,3 milioni di ricerche guidano la nuova era digitale

Notizie correlate

La nuova era dell'identità digitale: tra monetizzazione e sovranitàRoma, 14 aprile 2026 – Il panorama delle identità digitali ha smesso da tempo di essere un semplice ambito tecnico per trasformarsi in una delle...

Digitale e sanità: 415 milioni per la nuova sfida tecnologica?? Cosa sapere La Giunta regionale approva 415 milioni di euro per il piano digitale 2026-28.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: EQT Real Estate chiude il fondo a 3,1 miliardi di euro; Hochul sorprende il real estate: in arrivo la tassa sulle seconde case di lusso; In Italia 14 immobili in vendita ogni 1.000 abitanti, contro i soli 3 della Germania; Vesta Real Estate Q1 2026: crescita dei ricavi.

Judy MacPherson, Realtor-RE/MAX Real Estate Center, Plymouth - facebook.com facebook