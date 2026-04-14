La nuova era dell' identità digitale | tra monetizzazione e sovranità

Il settore delle identità digitali si sta evolvendo rapidamente, passando da un semplice aspetto tecnico a una componente chiave dell'economia moderna. In questi anni, sono stati introdotti nuovi strumenti e piattaforme che gestiscono dati e credenziali digitali, con un impatto crescente su aziende e utenti. La trasformazione riguarda anche aspetti legali e di sovranità digitale, mentre le aziende cercano di monetizzare i servizi offerti e di consolidare il controllo sui dati personali.

Roma, 14 aprile 2026 – Il panorama delle identità digitali ha smesso da tempo di essere un semplice ambito tecnico per trasformarsi in una delle infrastrutture più redditizie dell'economia contemporanea. Il giro d'affari globale del settore Identity and Access Management (Iam) ha toccato nel 2025 la quota di 32,5 miliardi di dollari, con una proiezione di crescita che punta a superare i 60 miliardi entro il 2030, mantenendo un tasso di crescita annuale del 13,2%. Questo incremento non è solo un dato numerico, ma riflette la digitalizzazione forzata di ogni settore produttivo. La gestione dei flussi di fiducia è diventata il requisito minimo...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La nuova era dell'identità digitale: tra monetizzazione e sovranità Data: Not the New Oil, but the New Land (And You Are the Serfs on It) “Il Sé digitale”: Gallese indaga l’identità nell’era dell’IANel nuovo saggio “Il Sé digitale”, Vittorio Gallese esplora come neuroscienze e tecnologie ridefiniscono identità, corpo e relazioni nell’era... DeFi a 95 miliardi: la nuova era della finanza digitale tra yen e codiceIl valore totale bloccato nei protocolli DeFi ha raggiunto la soglia dei 95 miliardi di dollari, segnando un ritorno strutturale che si distingue...