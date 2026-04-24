Digitale e sanità | 415 milioni per la nuova sfida tecnologica

La Giunta regionale ha approvato un investimento di 415 milioni di euro destinato al piano digitale 2026-2028. Le risorse saranno utilizzate per sviluppare sistemi informativi regionali e infrastrutture nell’ambito socio-sanitario, in continuità con i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La decisione mira a potenziare le reti digitali e migliorare i servizi sanitari attraverso nuove tecnologie.

?? Cosa sapere La Giunta regionale approva 415 milioni di euro per il piano digitale 2026-28. I fondi finanziano sistemi informativi regionali e infrastrutture socio sanitarie post Pnrr. La Giunta regionale ha approvato il piano triennale 2026-28 per lo sviluppo tecnologico e le infrastrutture digitali, stanziando un totale di 415 milioni di euro per modernizzare i servizi pubblici e la connettività. L'intervento, che vede come promotore l'assessore ai Sistemi informativi Callari in coordinamento .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Digitale e sanità: 415 milioni per la nuova sfida tecnologica Notizie correlate 415 milioni: la Regione blinda sanità e PA dal cyberLa Regione Friuli-Venezia Giulia ha stanziato un pacchetto di 415 milioni di euro da distribuire nel corso di tre anni, destinato specificamente al... Cybersecurity in sanità, esperti a confronto su sfida tecnologica ed etica(Adnkronos) – "L'innovazione tecnologica applicata alla sanità rappresenta un'importante sfida non solo tecnologica, ma anche etica". Aggiornamenti e dibattiti Programma Europa Digitale: 63,2 milioni per IA, sanità digitale e sicurezza onlineProgramma Europa Digitale: 63,2 milioni per bandi su IA, sanità digitale, competenze avanzate e sicurezza online. Domande entro il 1° ottobre 2026. edotto.com Trasformazione digitale della sanità, esperti a confronto a NapoliLa trasformazione digitale della sanità entra in una fase decisiva e i direttori generali delle aziende sanitarie del Mezzogiorno si confrontano sulle sfide del futuro. L'appuntamento è a Napoli il 29 ... ansa.it