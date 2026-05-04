Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato con tono critico le recenti prestazioni del Milan, definendo la squadra alla deriva. Ha evidenziato come Pulisic e Leao siano risultati impresentabili in campo, mentre Jashari ha mostrato debolezza. Le sue parole si sono concentrate sulla fase difficile del club, senza tuttavia approfondire motivazioni o responsabilità.

Periodo nero, questo, per il Milan di Massimiliano Allegri. La squadra rossonera ha incassato, infatti, la sua quarta sconfitta nelle ultime sette partite - dopo quelle contro Lazio, Napoli e Udinese - crollando (0-2) ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium', sul campo del sorprendente Sassuolo di Fabio Grosso. "Il Milan è una squadra alla deriva", ha esordito, laconico, Ravezzani. "Allegri aveva previsto un finale di stagione in crescita, invece la squadra ha segnato un gol nelle ultime 6. Christian Pulisic e Rafael Leão impresentabili, i sostituti peggio. Fikayo Tomori isterico e non è la prima volta: Allegri doveva cambiarlo. Ardon Jashari debole", il giudizio del famoso giornalista sportivo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Milan, squadra alla deriva. Pulisic e Leao impresentabili. Jashari debole”

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