Le pagelle di Lazio-Milan, match della 29ª giornata di Serie A 2025-2026, sono state pubblicate da Tuttosport. La partita si è giocata ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma. Tra i protagonisti, Pulisic viene giudicato senza ritmo, mentre Jashari si è distinto per una prestazione negativa. Il report include i voti assegnati ai giocatori delle due squadre.

Le pagelle di Lazio-Milan 1-0, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Merito suo se il Milan non affonda nel primo tempo. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Pulito contro Zaccagni, fatica a leggere Tavares. Voto 5,5 PROSSIMA SCHEDA Soffre terribilmente a campo aperto contro Maldini. Voto 5,5 PROSSIMA SCHEDA È il più pericoloso nel primo tempo milanista, anche quello più attento lì dietro. Voto 6,5 PROSSIMA SCHEDA Non sfrutta le vulnerabilità di Tavares. Alza la pressione nel secondo tempo, slegato da compiti difensivi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Lazio-Milan, i voti di Tuttosport: Pulisic senza ritmo, Jashari male

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