Raul Dumitras e Lucia Ilardo sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip e negli ultimi giorni hanno mostrato un certo affiatamento, scambiandosi anche alcuni baci considerati spontanei. Lucia ha dichiarato che avrebbe intenzione di avere figli con una persona come lui, mentre Raul ha deciso di mettere un freno alla loro vicinanza, ritenendo che le loro idee siano troppo diverse. La loro relazione sta attirando l’attenzione dei concorrenti e del pubblico.

Negli ultimi giorni Raul Dumitras e Lucia Ilardo si sono avvicinati molto al Grande Fratello Vip, tra loro ci sono stati alcuni baci per 'gioco' e lei ha anche ammesso che farebbe dei figli con uno come lui. In molti hanno iniziato a chiedersi se potrebbe nascere un flirt tra loro nella casa più spiata dagli italiani, la gieffina però sembra ancora molto presa da Renato Biancardi. Dopo le ultime incomprensioni ha provato ad avere un chiarimento con lui, gli ha anche detto di esserci rimasta male quando ha invitato Raul a chiederle di dormire con lui. Nessun flirt tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras al GF Vip? Il gieffino fa chiarezza...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Raul Dumitras mette un freno con Lucia Ilardo al GF Vip: “Abbiamo idee troppo diverse”

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