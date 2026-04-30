Lucia Ilardo ha espresso il desiderio di confrontarsi con Raul Dumitras al Grande Fratello Vip, dichiarando che una ragazza potrebbe anche illudersi. Nel corso del programma, il rapporto tra Lucia e Renato Biancardi non ha avuto un’evoluzione positiva e si sono verificati momenti di tensione. Recentemente, Lucia ha mostrato interesse anche per Raul Dumitras, suscitando attenzione tra gli altri coinquilini.

Il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi non è decollato al Grande Fratello Vip e mentre vivono alti e bassi lei nei giorni scorsi ha manifestato interesse anche per Raul Dumitras. In molti hanno pensato che sarebbe nato qualcosa tra loro nella casa più spiata dagli italiani ma si sono dovuti ricredere, il gieffino infatti dopo aver scherzato un po' ha preso le distanze. Tra loro c'è stato qualche bacio per gioco ma nulla di più, lui ci ha tenuto subito a chiarire che non ci sarebbe stato nulla. In diretta ha anche detto di non voler dare inizio a nessun triangolo amoroso. Nelle scorse ore c'è stato un nuovo confronto tra i due gieffini, lei gli ha chiesto se abbia delle amiche, lui ha detto di averne tante ma che non è mai successo nulla con loro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lucia Ilardo cerca il confronto con Raul Dumitras al GF Vip: “Una ragazza potrebbe anche illudersi”

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