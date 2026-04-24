Violenta rapina a due croceristi per le strade di Genova | otto arrestati dopo cinque mesi uno trovato a Rivarolo Canavese

Otto persone sono state arrestate dalla polizia di Genova in merito a una rapina avvenuta nel centro storico della città lo scorso novembre, durante la quale due turisti in crociera sono stati vittime di violenza. Tra gli arrestati figura anche un uomo residente a Rivarolo Canavese, trovato dopo cinque mesi di indagini. Uno degli arrestati è stato rintracciato a Rivarolo Canavese. Le indagini sono state condotte nel corso degli ultimi mesi per identificare i responsabili dell’episodio.

C'è anche un egiziano residente a Rivarolo Canavese tra gli otto arrestati dalla polizia di Stato di Genova oggi, venerdì 24 aprile 2026, con l'accusa di aver rapinato una coppia di turisti in crociera nel centro storico del capoluogo ligure lo scorso 18 novembre 2025. È stato rintracciato nel.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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