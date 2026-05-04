Rapina nella notte a Morbegno | sequestrati in casa l’imprenditore Aldo Verga e la moglie

Nella serata di venerdì, a Morbegno, un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nell’abitazione di un imprenditore e della sua consorte, portando via alcune cose e sequestrandoli all’interno della casa. La rapina si è svolta con modalità violente e pianificate, creando momenti di tensione all’interno dell’abitazione. Le forze dell’ordine sono state informate e stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.