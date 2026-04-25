Nella notte a Feltre, una coppia è stata presa di mira da almeno tre uomini armati che sono entrati nella loro abitazione. I ladri hanno legato marito e moglie prima di rinchiuderli nel bagno, portando via un bottino non ancora quantificato. La polizia sta indagando sulla fuga della banda, ancora in fuga con il malloppo. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.

FELTRE (BELLUNO) - Notte di paura a Feltre, dove una coppia è stata sequestrata e rapinata nella propria casa da un commando di almeno tre malviventi armati. A liberare i coniugi le forze dell’ordine, allertate da alcuni vicini che hanno sentito le urla provenire dall’interno dell’abitazione. Una rapina in piena regola che per certi aspetti ricorda quella accaduta pochi giorni fa a San Zenone degli Ezzelini, quando un imprenditore è stato aggredito, legato e rapinato in casa propria. La rapina Secondo una prima ricostruzione, era notte inoltrata quando Ivo Bassani e la moglie sono stati sorpresi nella loro villetta di via Culiada, a Feltre, da almeno tre individui.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rapina in casa dell'imprenditore, marito e moglie legati e chiusi in bagno da tre ladri: caccia alla banda in fuga con il bottino

Notizie correlate

Violenta rapina a Feltre: coniugi legati e chiusi in bagno mentre la banda porta via soldi e gioielliUna coppia a Feltre (Belluno) è stata legata e chiusa in bagno mentre i ladri svaligiavano la casa.

Rapina a villa Nicolini: banda armata immobilizza la moglie dell'imprenditore e la costringe ad aprire la cassaforte. Poi la fuga con gli ori di famigliaFONTANIVA (PADOVA) - Una banda composta da tre persone ha messo a segno una violenta rapina ai danni della famiglia Nicolini, nota in zona per...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Nicolò Zaniolo, furto in casa dell'ex giocatore della Roma: Codardi, magari fossi stato presente; Napoli, rapina in banca con maschere in stile La casa di carta: è realtà o finzione?; Rapina nella villa dell'ex senatore della Lega Alberto Filippi, minacciato con una pistola; Napoli come La Casa di Carta: rapina in banca e fuga nel sottosuolo.

Rapina in casa, marito e moglie legati e chiusi in bagno: i vicini sentono le urla e lanciano l'allarme. Caccia ai banditiFELTRE (BELLUNO) - Rapina nella notte in via Culiada a Feltre: è accaduto tra il 23 e il 24 aprile. Stando a una prima ... msn.com

Nicolò Zaniolo vittima di una rapina a Udine: io non ero in casa, magari ci fossi stato!, lo sfogo sui socialZaniolo vittima di rapina in casa a Udine mentre era fuori con la famiglia reagisce sui social con parole dure contro i ladri ... rumors.it

Violenta rapina a Feltre: coniugi legati e chiusi in bagno mentre la banda porta via soldi e gioielli - facebook.com facebook

Rapina a Napoli, analogie con colpo fallito nel 2022 a Roma. Ipotesi basista, i malviventi bloccano la porta con un bastone trovato sul posto #ANSA x.com