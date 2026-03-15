Nella notte, a Capalbio, una coppia è stata presa in ostaggio durante una rapina in una villa situata vicino al centro del paese. I malviventi sono entrati nell’abitazione e hanno sequestrato marito e moglie, causando loro un forte stato di shock. L’episodio si è verificato in un’area isolata, rendendo la scena particolarmente violenta e disturbante. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Capalbio (Grosseto), 15 marzo 2026 – Hanno atteso la notte. Per poi scatenare il terrore in una villa poco distante dal centro di Capalbio, isolata quanto basta per diventare un obiettivo di malviventi senza scrupoli. Una notte di paura quella vissuta tra venerdì e ieri da una coppia di imprenditori che nella Piccola Atene gestiscono un ristorante. L’irruzione nella villa. Quattro uomini, incappucciati, hanno fatto irruzione nella villa, qui li ha sorpresi la donna appena rientrata. I rapinatori l’hanno bloccata intimandogli il silenzio e minacciandola con una pistola. Poi le hanno detto che avrebbero atteso l’arrivo del marito, per costringerlo ad aprire la cassaforte e consegnare denaro, oro e preziosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terrore a Capalbio, rapina in villa nella notte. Marito e moglie sequestrati. “Attimi di terrore, siamo sotto choc”

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