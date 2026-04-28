Caso Minetti Ranucci a Cartabianca | Nordio nel ranch del compagno Il ministro smentisce in diretta

Durante la trasmissione Cartabianca, Sigfrido Ranucci ha riferito di aver ricevuto da una fonte un’indiscrezione secondo cui il ministro Nordio si sarebbe trovato nel ranch di Giuseppe Cipriani, in Uruguay, prima che venisse concessa la grazia all’ex consigliera. Nordio ha poi smentito categoricamente questa informazione durante la trasmissione, affermando di non essere mai stato in quel luogo.