Caso Minetti Ranucci a Cartabianca | Nordio nel ranch del compagno Il ministro smentisce in diretta
Durante la trasmissione Cartabianca, Sigfrido Ranucci ha riferito di aver ricevuto da una fonte un’indiscrezione secondo cui il ministro Nordio si sarebbe trovato nel ranch di Giuseppe Cipriani, in Uruguay, prima che venisse concessa la grazia all’ex consigliera. Nordio ha poi smentito categoricamente questa informazione durante la trasmissione, affermando di non essere mai stato in quel luogo.
A Cartabianca, Sigfrido Ranucci racconta l’indiscrezione testimoniata da una fonte che collocherebbe il ministro Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay prima della concessione della grazia all'ex consigliera. Il ministro interviene per smentire in diretta.🔗 Leggi su Fanpage.it
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