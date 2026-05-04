Durante una puntata di Report, Sigfrido Ranucci ha ammesso di assumersi la responsabilità delle spese legali successive alle dichiarazioni fatte su Nordio durante una trasmissione di Rai 3. L’annuncio è arrivato in diretta, con il giornalista che ha dichiarato di pagare personalmente i propri avvocati. La vicenda riguarda le polemiche sollevate dalle affermazioni di Ranucci nel programma E’ sempre Carta Bianca.

Sigfrido Ranucci ha fatto mea culpa in diretta a Report dopo le dichiarazioni fatte su Nordio a E' sempre Carta Bianca. Ha inoltre chiarito che l'eventuale causa legale la pagherà da solo Dopo ilcaos esploso con Sigfrido Ranucci e Nordio, la Rai aveva preso le distanze. Il direttore Rai Corsini aveva mandato una lettera al conduttore rimproverandolo di non dare notizie, soprattutto se non ancora fondate. Infatti il conduttore, ospite aE’ sempre Carta Bianca– quindi nella rete competitor- aveva detto di aver avuto notizie di Nordio in Uruguay da Cipriani. Poco dopo, in diretta, ha chiamato il ministro per smentire la notizia. Ieri, durante la puntata diReport, il conduttore ha fatto mea culpa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ranucci fa mea culpa in diretta sul caso Nordio: “Pagherò da solo i miei legali”

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