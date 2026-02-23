referendum nordio fa mea culpa

Carlo Nordio ha riconosciuto di aver esagerato nei toni durante le recenti discussioni sul referendum, ammettendo gli eccessi a seguito delle critiche ricevute. La sua ammissione arriva dopo settimane di tensioni e accuse reciproche, e il ministro ha anche ringraziato il presidente della Repubblica per le parole pronunciate al plenum del CSM. La situazione si è sbloccata con questa presa di responsabilità, lasciando aperta la questione sulle prossime mosse.

Dopo settimane di attacchi Carlo Nordio ammette che 'abbiamo tutti esagerato nei toni' e ringrazia Mattarella per le parole pronunciate al plenum del CSM Referendum, Nordio cerca la quiete dopo la tempesta. Almeno per ora. Nelle ultime settimane, la campagna referendaria è entrata nel vivo e i contrasti tra le opposte posizioni del “Sì” e del “No” sono stati forieri di aspri attacchi incrociati e di un clima a tratti irrespirabile. Ora sembra però che lo scontro sul referendum possa tornare su binari pacati e del rispetto vicendevole. Parlando al Forum Ansa, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, promotore della riforma oggetto della consultazione popolare, ha deposto l’ascia di guerra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Mattarella al CSM contro Nordio e Meloni: l’Italia testa la sua tenuta democratica

