Nordio pronto ad azione legale contro Ranucci per la diffusione di notizie non verificate

Il ministro della Giustizia ha annunciato l'intenzione di intraprendere un'azione legale contro un giornalista per la diffusione di notizie non verificate. La decisione arriva dopo che sono state pubblicate informazioni che il ministro considera false o distorte. La questione riguarda un articolo pubblicato da un quotidiano nazionale, che avrebbe diffuso dati non confermati e che avrebbero danneggiato la sua reputazione.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbe pronto a un'azione legale nei confronti di Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni a "È sempre Cartabianca", su Rete 4: stando a quanto scrive il quotidiano Il Foglio, che cita fonti interne al dicastero, nell'istanza di risarcimento si farà riferimento al danno alla reputazione e all'immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate dal conduttore della trasmissione Report. Per questo, la Rai sarebbe indirizzata a non fornire alcuna tutela legale al giornalista. Ospite di Bianca Berlinguer, Ranucci, invitato per presentare il suo libro, ha anticipato alcune rivelazioni legate al ministro della Giustizia Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nordio pronto ad azione legale contro Ranucci per la diffusione di notizie non verificate Notizie correlate Ministro Nordio pronto ad azione legale contro Ranucci per dichiarazioni a ‘È sempre Cartabianca’?(Adnkronos) – Secondo quanto riportato da Il Foglio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbe pronto a un'azione legale nei confronti di... Scontro Nordio-Ranucci, il ministro pronto ad un'azione legale contro il conduttore di ReportSecondo quanto riportato da Il Foglio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbe pronto a un'azione legale nei confronti di Sigfrido Ranucci... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ministro Nordio pronto ad azione legale contro Ranucci per dichiarazioni a 'È sempre Cartabianca'; Ministro Nordio pronto ad azione legale contro Ranucci per dichiarazioni a 'È sempre Cartabianca'; Sorsi di Benessere – Le proprietà degli asparagi; Ranucci, richiamo Rai dopo le bufale. Nordio pronto ad azione legale contro Ranucci per la diffusione di notizie non verificateIl ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbe pronto a un'azione legale nei confronti di Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni a ... iltempo.it Scontro Nordio-Ranucci, il ministro pronto ad un'azione legale contro il conduttore di ReportL'ad Rai: Il Servizio Pubblico tutela un giornalismo fondato su fatti verificati, rigorosi. Non può tollerare che un'accusa a un ministro, o a qualsiasi cittadino, si basi su una fonte che si dichiar ... msn.com Sigfrido Ranucci richiamato dalla Rai per le dichiarazioni su Nordio. Dopo il richiamo si dice pronto: “Sono disposto ad affrontarlo in giudizio”. Tu da che parte stai Con Ranucci Con Nordio #ranucci #nordio #rai #report #politica #italia #attualità #n facebook