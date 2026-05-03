Ranucci l’Ad della Rai Rossi risponde | Si inchieste ma solo con fonti verificate

L’amministratore delegato della Rai ha preso posizione dopo le dichiarazioni del giornalista Sigfrido Ranucci, precisando che le inchieste devono basarsi esclusivamente su fonti verificabili. La questione è stata al centro di un dibattito pubblico, con Rossi che ha ribadito l’importanza di rispettare i criteri di verifica delle fonti nelle attività giornalistiche. La discussione riguarda il metodo e l’affidabilità delle informazioni prodotte dalla testata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione dell’amministratore delegato. L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, è intervenuto nel dibattito nato attorno alle dichiarazioni del giornalista Sigfrido Ranucci. In un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, ha chiarito con fermezza la linea dell’azienda: il giornalismo d’inchiesta è un valore fondamentale, ma deve basarsi esclusivamente su fonti attendibili e verificate. Il caso e le polemiche. La controversia è nata dopo alcune affermazioni fatte da Ranucci durante la trasmissione “È sempre Cartabianca” su Rete 4, riguardanti il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Le parole del giornalista hanno acceso un duro confronto pubblico, spingendo i vertici Rai a intervenire per ribadire i principi editoriali del servizio pubblico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ranucci, l’Ad della Rai, Rossi, risponde: “Si inchieste ma solo con fonti verificate” Notizie correlate Leggi anche: Ranucci, l’ad Rai Rossi: “Difendiamo giornalismo d’inchiesta non quello fondato su fonti non verificate” Rai, l’Ad Rossi in Vigilanza: nega TeleMeloni, promuove i Tg e critica Ranucci“Questa audizione rappresenta un passaggio decisivo: il primo atto concreto dopo un lungo periodo di inattività della commissione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ranucci risponde alla Rai: Non ho timore ad affrontare Nordio in giudizio; La Rai richiama Ranucci: Sono stato troppo generoso; La Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci; Caso Minetti, la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio. Ranucci, l’ad Rai Rossi: Difendiamo giornalismo d’inchiesta non quello fondato su fonti non verificateNoi difendiamo il giornalismo d'inchiesta. Ma non quello fondato su fonti non verificate. Così l'ad Rai, Giampaolo Rossi, in un'intervista a Il Sole 24 Ore, ... lapresse.it Ranucci risponde alla Rai: Non ho timore ad affrontare Nordio in giudizioIl direttore dell'approfondimento Paolo Corsini contesta al conduttore di aver diffuso una notizia non ancora verificata sul caso della grazia a Nicole Minetti, negando l'eventuale copertura legale ... ilfoglio.it Una lettera di richiamo e lo stop alla tutela legale: è la decisione presa nei confronti di Sigfrido Ranucci dopo alcune dichiarazioni sul ministro Nordio. La Rai contesta al giornalista di aver riportato una notizia non verificata durante una trasmissione tv, circosta - facebook.com facebook Ranucci, il Marchese del Grillo dell'informazione senza legge e senza deontologia. La fenomenologia del giornalismo d'inchiesta che inventa le notizie, facendole diventare vere. Un mio articolo su @in_oltre x.com