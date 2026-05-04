Durante la puntata di ieri di Report su Rai Tre, il conduttore Sigfrido Ranucci ha affrontato alcune dichiarazioni di Nordio, con il protagonista che si è scusato fingendo di coprirsi il capo di cenere. La trasmissione ha mostrato come Ranucci abbia commentato le parole di Nordio, evidenziando le sue reazioni senza tralasciare dettagli specifici delle interviste o delle dichiarazioni fatte. La discussione si è concentrata sui commenti e sulle scuse ufficiali del protagonista.

Nella puntata di Report andata in onda ieri su Rai Tre, il conduttore Sigfrido Ranucci è tornato sul caso di Nicole Minetti e, in particolare, sullo scontro con il ministro Carlo Nordio per le dichiarazioni rilasciate al programma “È sempre Cartabianca”, su Rete 4, sulla possibile presenza del ministro nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay. Il ministro della Giustizia pare abbia i ntrapreso le vie legali per tutelarsi e Ranucci, prima della puntata, ha comunque voluto specificare dai social che “davanti all'eventuale denuncia del ministro della Giustizia Nordio, rinuncio già da ora ad esporre l'azienda, che gestisce soldi pubblici, a eventuali rischi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Mi copro il capo di cenere, ma…”: le finte scuse di Ranucci a Nordio

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