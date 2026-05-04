Dopo le recenti polemiche sollevate durante la trasmissione Cartabianca di Rete4, condotta da Bianca Berlinguer, il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha annunciato di voler assumersi le responsabilità per quanto accaduto. In un primo momento aveva espresso determinazione, ma poi ha cambiato posizione, dichiarando di voler “coprirsi di cenere”. La vicenda riguarda il caso Minetti, che ha coinvolto anche altri protagonisti del settore.

Dopo il caso esploso a Cartabianca, trasmissione di Rete4 condotta da Bianca Berlinguer, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci fa dietrofront. In diretta aveva riportato, senza verificare l'atteneibilità, la notizia di una fonte che sosteneva di aver visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani, compagno di Nicol Minetti, in Uruguay. Una frase che aveva fatto esplodere un caso politico, da subito smentito dal Guardasigilli intervenuto in diretta per smentire la cosa. Alla fine, Ranucci ha fatto dietrofront: "Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata, ecco che cosa ho detto: 'siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Minetti, Ranucci fa dietrofront: "Mi copro capo di cenere, ma..."

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