Ranking ATP Sinner sempre più in fuga | Musetti resta in top 10 Cobolli sale al numero 12

Nel ranking ATP, Jannik Sinner mantiene la prima posizione per la 70esima settimana consecutiva, consolidando il suo vantaggio sugli avversari. Mentre Musetti si conferma tra i primi dieci, salendo di posizione, Cobolli avanza al numero 12. La classifica mostra come Sinner continui a dominare, con altri tennisti che migliorano le proprie posizioni e si avvicinano ai vertici della graduatoria mondiale.

Jannik Sinner comincia la sua 70esima settimana da numero 1 del mondo con un vantaggio sempre più netto sulla concorrenza. Dopo il trionfo nel masters 1000 di Madrid, ottenuto battendo in finale Alexander Zverev, l’altoatesino consolida il prima nel ranking ATP e supera quota 14.000 punti, confermandosi il grande dominatore del circuito. Il nuovo ranking ATP di lunedì 4 maggio 2026 vede Sinner al comando con 14.350 punti, davanti a Carlos Alcaraz, fermo a 12.960 e distante 1.390 lunghezze. Lo spagnolo paga anche i problemi fisici legati all’infortunio al polso, mentre Sinner continua a costruire una fuga sempre più pesante. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Leggi anche: Ranking ATP (4 maggio 2026): Jannik Sinner sempre più in fuga! Musetti in top-10, Cobolli si avvicina

Leggi anche: Ranking ATP, Sinner resta numero 1. Cobolli sale al 13° posto

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Nuova classifica ATP: Sinner sfonda il muro dei 14.000 punti, Cobolli sale ancora; Sinner in finale a Madrid, come cambia ranking e quanto guadagna (con record); Sinner di nuovo a Roma da n.1: 3.540 punti presi ad Alcaraz in due mesi; Sinner, come cambia il ranking dopo la vittoria a Madrid? Nuovo allungo su Alcaraz (e il divario sarà sempre più ampio).

Ranking ATP, Sinner sempre più in fuga: Musetti resta in top 10, Cobolli sale al numero 12Jannik Sinner comincia la sua 70esima settimana da numero 1 del mondo con un vantaggio sempre più netto sulla concorrenza. Dopo il trionfo nel masters 1000 di M ... sportface.it

Ranking ATP (4 maggio 2026): Jannik Sinner sempre più in fuga! Musetti in top-10, Cobolli si avvicinaJannik Sinner ha iniziato la sua 70ª settimana da n.1 del mondo. L'altoatesino continua a stabilire record e l'aver vinto il quinto Masters1000 di fila, ... oasport.it

Sinner vince a Madrid e allunga al numero 1: come cambia ranking e quanto ha guadagnato Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Judo, Asya Tavano in trionfo al Grand Slam di Dushanbe! Vittoria preziosa e balzo nel ranking - x.com