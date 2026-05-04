Il ranking ATP aggiornato al 4 maggio 2026 mostra Jannik Sinner alla sua 70ª settimana come numero uno del mondo, con il record di vittorie consecutive ai Masters 1000 che sale a cinque, dopo la netta vittoria contro il tedesco Alexander Zverev. Musetti si conferma tra i primi dieci, mantenendo la posizione, mentre Cobolli si avvicina alla top-50. La classifica riflette le ultime performance dei giocatori italiani nel circuito internazionale.

Jannik Sinner ha iniziato la sua 70ª settimana da n.1 del mondo. L’altoatesino continua a stabilire record e l’aver vinto il quinto Masters1000 di fila, battendo nettamente il tedesco Alexander Zverev (n.3 del mondo) nell’atto conclusivo di Madrid, desta sensazione. Visti i problemi fisici dello spagnolo Carlos Alcaraz, costretto a rimanere fermo per l’infortunio al polso, Sinner è letteralmente in fuga nella classifica mondiale. L’azzurro ha sfondato la barriera dei 14000 punti, salendo a quota 14350, e avendo un margine di vantaggio consistente su Carlitos (12960 a -1390 dal vertice). Un differenziale che potrebbe aumentare, per l’incedere dell’altoatesino e lo stop dell’iberico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking ATP (4 maggio 2026): Jannik Sinner sempre più in fuga! Musetti in top-10, Cobolli si avvicina

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