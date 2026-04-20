Ranking ATP Sinner resta numero 1 Cobolli sale al 13° posto

Al termine dell’aggiornamento del ranking ATP del 20 aprile 2026, Jannik Sinner si conferma al primo posto tra i giocatori maschili, mantenendo la testa della classifica mondiale. Tra gli italiani, Cobolli ha ottenuto un aumento ed è arrivato al 13° posto, mentre altri connazionali sono presenti nella top 15. La classifica mostra ancora la leadership di Sinner davanti a Alcaraz.

L’azzurro guida la classifica mondiale davanti ad Alcaraz. Italia con tre giocatori nella top 15. Jannik Sinner resta saldamente al comando del ATP Tour secondo il ranking aggiornato al 20 aprile 2026. L’altoatesino, alla sua 68ª settimana da numero 1 del mondo, mantiene 390 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, assente al prossimo torneo di Mutua Madrid Open. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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