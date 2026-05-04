Rainbow inaugura la nuova identità di RDR Network

Rainbow ha annunciato l'inaugurazione della nuova identità di RDR Network, che ora è ufficialmente registrata presso il Tribunale di Napoli. La trasformazione segna l'inizio di una fase editoriale incentrata sulla varietà di contenuti, sulla responsabilità nella comunicazione e su una visione rinnovata. La decisione mira a consolidare la presenza del network nel panorama mediatico italiano, con un focus particolare sulla trasparenza e sulla qualità dell'informazione.

Il network RDR diventa ufficialmente registrata al Tribunale di Napoli e apre una stagione editoriale fondata su pluralità, responsabilità e visione.. RDR Network inaugura oggi una nuova stagione della propria identità pubblica: il network diventa ufficialmente una Testata Giornalistica Registrata presso il Tribunale di Napoli, con Aut. n. 15 del 30042026 – REG. 941426. Un passaggio che non è solo formale, ma simbolico: un arco che si tende verso il futuro, un rainbow che attraversa la città e restituisce alla comunicazione il suo valore più autentico, quello di un servizio alla comunità. Una redazione che nasce dal territorio. L’editore, I Ragazzi della Barca di Carta – ETS, porta nel nome e nella missione la vocazione educativa e sociale che da sempre caratterizza il progetto.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Rainbow inaugura la nuova identità di RDR Network Notizie correlate Forza Nuova inaugura la sua nuova sede, atteso Roberto FioreSabato 21 febbraio Forza Nuova inaugura la sua nuova sede in città, in via Atleti Azzurri d’Italia (nel centro commerciale) alle 17. Aeroitalia presenta la nuova livrea: simbolo di crescita e nuova identitàAeroitalia annuncia il rinnovamento della propria livrea, quale segno tangibile di una nuova fase di crescita e di un posizionamento sempre più...