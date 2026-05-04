Torna in prima serata su Rai 3 “KONG – Con la testa tra le nuvole”, il programma condotto da Fabio Volo che unisce riflessione, cultura e intrattenimento in una cornice unica. L’appuntamento è da lunedì 4 maggio alle 20.10, in diretta dalla Torre Branca di Milano, a oltre 100 metri d’altezza. Un luogo simbolico, sospeso tra cielo e città, che diventa lo spazio ideale per affrontare le grandi domande dell’esistenza attraverso dialoghi autentici. Tutti gli ospiti della settimana. La nuova settimana si apre lunedì 4 maggio con l’astronauta Umberto Guidoni, protagonista della prima puntata. Martedì 5 sarà ospite il teologo Vito Mancuso, mercoledì 6 arriverà l’egittologo Christian Greco, giovedì 7 spazio all’attrice Carla Signoris e venerdì 8 chiuderà la settimana lo scrittore Carlo Lucarelli.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Rai 3, KONG con Fabio Volo: tutti gli ospiti dal 4 all’8 maggio

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Mauro Porcini. . * WHAT'S DESIGN. FOR NON-DESIGNERS * The value and meaning of design, explained in two minutes, in the simplest possible way, for a non-design audience, during the TV show "KONG", hosted by Fabio Volo on Rai 3. Il valore e signific - facebook.com facebook

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