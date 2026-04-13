Dopo anni di assenza dal piccolo schermo, Fabio Volo torna in TV nell’access di Rai 3 con Kong – Con la Testa tra le Nuvole, dal lunedì al venerdì alle 20.10, prima de Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano. Lo scrittore, ex iena, sceglie di tornare in onda in modo inatteso e inedito: a 100 metri d’altezza, in cima alla Torre Branca di Milano, con il cielo come sfondo e il capoluogo lombardo ai piedi. L’idea è semplice e radicale: trovare le risposte alle domande che contano davvero, sollevandosi da terra. Felicità, bugie, amicizia, tradimento, paura, speranza: i grandi temi dell’esistenza umana verranno affrontati in conversazioni che vogliono essere autentiche, con la profondità di una confessione e la leggerezza di una passeggiata.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Kong, Fabio Volo torna su Rai 3 ‘Con la Testa tra le Nuvole’

Fabio Volo torna in Rai: tra fragilità, dolori e il progetto KongFabio Volo rientra nel palinsesto della Rai con il progetto Kong, raccontando le motivazioni personali e professionali che lo hanno spinto a tornare...

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