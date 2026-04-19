Da lunedì a venerdì alle 20, su Rai 3, torna il programma “KONG – Con la testa tra le nuvole” condotto da Fabio Volo. La trasmissione, in onda dal 20 al 24 aprile, prevede la partecipazione di vari ospiti che si alternano durante le puntate. Il format si propone di affrontare diversi temi, con approfondimenti e interventi in diretta. La trasmissione si inserisce nel palinsesto della rete per questa settimana.

Fabio Volo torna su Rai 3 con “KONG – Con la testa tra le nuvole”, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.10 in diretta dalla Torre Branca di Milano. Dal 20 al 24 aprile vanno in onda cinque nuove puntate realizzate a 100 metri d’altezza, nel cuore della città. Un programma di conversazioni e riflessioni. “KONG” è un format basato su dialoghi con ospiti diversi ogni giorno. Fabio Volo affronta temi legati alla vita quotidiana, alle emozioni e alla società, alternando momenti leggeri e riflessioni più profonde. Gli ospiti della settimana. Ecco il calendario completo degli ospiti: Lunedì 20 aprile – Mauro Porcini Designer ed esperto di innovazione, apre la settimana con un confronto su creatività e futuro.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - KONG, Fabio Volo su Rai 3: ecco gli ospiti dal 20 al 24 aprile

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