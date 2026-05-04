A Firenze, sono state richieste condanne per due bagnini coinvolti in un procedimento legale riguardante la morte di un ragazzo di 17 anni, avvenuta a giugno 2022 in una piscina. La procura sostiene che i due non abbiano vigilato in modo sufficiente durante l’incidente. L’indagine si è concentrata sul livello di attenzione prestato dai bagnini nel momento in cui si è verificato l’evento mortale.

Firenze, 4 maggio 2026 – Per la procura non avrebbero sorvegliato adeguatamente la piscina i due bagnini indagati per la morte del 17enne marocchino annegato a giugno 2022 alla Costoli. È per questo che la pm Christine Von Borries, alla fine della requisitoria di oggi, 4 maggio, ha chiesto la condanna a un anno per entrambi i bagnini. I due, 61 e 27 anni, dipendenti di Aquasport Ssd - società che aveva vinto l’appalto indetto dal Comune per la gestione della piscina di Campo di Marte - sono accusati di cooperazione in omicidio colposo e violazione del regolamento che prevede, tra l’altro, il divieto di nuoto in apnea, circostanza che si sarebbe verificata nella vicenda.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ragazzino di 17 anni annegato in piscina a Firenze. Chiesta la condanna per i due bagnini

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