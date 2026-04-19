Annegato alle terme a 7 anni Sul bocchettone della piscina non c’era la griglia di sicurezza

Un bambino di sette anni è deceduto nelle terme di una località del sud Italia, dove si trovava con la famiglia. Secondo quanto si è appreso, sul bocchettone della piscina coinvolto nell’incidente non era presente alcuna griglia di sicurezza. La vicenda sta venendo oggetto di approfondimenti da parte delle autorità, che stanno verificando le circostanze dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Castelforte, 19 aprile 2026 – Su uno dei bocchettoni della piscina dove è morto Gabriele mancava la griglia di protezione. Lo sostiene l'avvocato Francesco Lauri, legale della famiglia di Gabriele Ubaldo Petrucci, 7 anni, annegato ieri nello stabilimento termale ' Le Vescine ' a Suio Terme, nel comune di Castelforte, provincia di Latina. Sarà l’ autopsia, fissata per domani, a chiarire le cause del decesso del bambino romano che era a Suio con la famiglia per festeggiare il suo compleanno. Ma una delle possibilità è che il piccolo non sia riuscito a risalire in superficie perché risucchiato dal bocchettone di aspirazione. Al momento la...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Annegato alle terme a 7 anni. “Sul bocchettone della piscina non c’era la griglia di sicurezza” Notizie correlate Latina, bimbo di 7 anni annegato alle terme, risucchiato da un bocchettone della piscina: aperto fascicolo per omicidio colposoBimbo di 7 anni muore in piscina a Suio Terme: indagini per omicidio colposo, sotto accusa i sistemi di sicurezza e l’ipotesi del bocchettone Nella... Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse incastrato nel bocchettone»?. Aveva 7 anniUn bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bimbo morto annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettone; Suio Terme, bambino di 7 anni muore annegato in piscina: Risucchiato dal bocchettone; Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina alle Terme di Suio; Latina, bimbo di 7 anni annega in una vasca alle terme: forse risucchiato da un bocchettone. Gabriele annegato alle terme a Latina, il legale della famiglia: «Bocchettone della piscina senza griglia»La morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, 7 anni, annegato nelle piscine di Suio Terme, potrebbe essere stata causata dalla mancanza di dispositivi di sicurezza al bocchettone di aspirazione della vasca ... roma.corriere.it Bimbo annegato alle terme di Suio, spunta l’ipotesi: mancavano dispositivi di sicurezzaLa tragedia nel comune di Castelforte: il piccolo Gabriele, 7 anni, sarebbe rimasto intrappolato dal bocchettone della piscina ... latinaoggi.eu Gabriele annegato alle terme, il legale della famiglia: «Il bocchettone della piscina era senza griglia» x.com Festeggiava il compleanno coi genitori: il dramma di Gabriele, annegato a 7 anni. Ipotesi omicidio e piscina sequestrata facebook