Ragazzino azzannato da un pitbull la corsa in ospedale | scatta la denuncia

Ieri pomeriggio alle 16, un bambino di 11 anni ha subito un attacco da parte di un pitbull durante una partita di calcetto in un campetto alle Case Gialle a Santo Bordonaro. Il ragazzino è stato morso e ha dovuto essere accompagnato in ospedale per le cure del caso. La zona è stata interessata da una denuncia da parte delle autorità competenti per l’accaduto.

Momenti di paura ieri intorno alle 16 in un campetto di calcio alle Case Gialle a Santo Bordonaro, dove un bambino di 11 anni, piccolo giocatore di calcetto della Messana, è rimasto ferito dopo essere stato aggredito da un un pitbull di colore marrone. Secondo quanto raccontato dal genitore, il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Paura al parco: cagnolino azzannato da pitbull, ferita anche la proprietariaAncona, 3 maggio 2026 – Mattinata di paura oggi, domenica 3 maggio, in un parco in zona Palombare ad Ancona dove un cagnolino e la sua proprietaria... Bimbo di 7 anni azzannato da un pitbull davanti ai genitoriHa sette anni il bambino, di Arezzo, azzannato da un pitbull mentre si trovava in vacanza con la famiglia sull'isola di Ponza. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bimbo azzannato da un pitbull a Ponza, elitrasportato al Bambino Gesù; Momenti di paura a Ponza, bambino azzannato da un cane; Ponza, pitbull esce da un cancello e azzanna un bambino di 7 anni che passeggia in piazza: grave in ospedale; Bambino azzannato da un pitbull, choc per una famiglia aretina in vacanza sull’isola di Ponza. Ragazza aggredita da un rottweiler: spunta l'ipotesi che ci sia stato un comandoUna ragazzina di 12 anni è stata azzannata da un rottweiler tenuto da una 15enne a Porto Cesareo: spedizione punitiva? notizie.it Porto Cesareo, ragazzina finisce in ospedale azzannata da un RottweilerPaura, nella serata di ieri, in una via di Porto Cesareo. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, l’episodio sarebbe avvenuto nell’ambito di una lite con un’altra minorenne, che stava passeggiando in ... lecceprima.it BAMBINO DI 8 ANNI IN GRAVI CONDIZIONI DOPO ESSERE STATO AZZANNATO DA UN CANE: TRASPORTATO IN ELISOCCORSO A ROMA https://cavalierenews.it/bambino-di-8-anni-in-gravi-condizioni-dopo-essere-stato-azzannato-da-un-cane-trasportat - facebook.com facebook Un bambino è stato azzannato da un cane sull'isola di Ponza (Latina). Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione due cani sarebbero usciti da un cancello e uno dei due animali avrebbe aggredito il piccolo. Il bambino è stato soccors x.com