Oggi mattina, in un parco della zona Palombare ad Ancona, si è verificato un episodio in cui un cagnolino e la sua proprietaria sono stati vittime di un attacco da parte di un pitbull. Il cane è stato azzannato, mentre la donna ha riportato ferite durante l’evento. La zona è stata immediatamente presidiata dalle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.

Ancona, 3 maggio 2026 – Mattinata di paura oggi, domenica 3 maggio, in un parco in zona Palombare ad Ancona dove un cagnolino e la sua proprietaria sono stati azzannati da un pitbull. Entrambi gli animali erano senza guinzaglio. Paura al parco: un pitbull azzanna cagnolino e padrona. Erano circa le 11.30 quando un cagnolino, senza guinzaglio, si sarebbe avvicinato a due pitbull, anch’essi liberi, e sarebbe stato azzannato da uno di questi. Anche la proprietaria del cagnolino è rimasta ferita a una mano e a un ginocchio nel tentativo di mettere in salvo. Scatta l’allarme: arrivano polizia e sanitari. Sul posto si sono precipitati i sanitari della Croce Gialla per assistere la donna ferita e gli agenti della polizia di Stato per ricostruire quanto accaduto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura al parco: cagnolino azzannato da pitbull, ferita anche la proprietaria

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