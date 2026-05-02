Bimbo di 7 anni azzannato da un pitbull davanti ai genitori

Un bambino di sette anni è stato morso da un pitbull mentre si trovava in vacanza con i genitori sull'isola di Ponza. L'incidente è avvenuto di fronte ai genitori, che erano con lui al momento dell'aggressione. I dettagli sull'accaduto sono ancora in fase di verifica, e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'episodio.

Ha sette anni il bambino, di Arezzo, azzannato da un pitbull mentre si trovava in vacanza con la famiglia sull'isola di Ponza. Come riporta Today.it, il piccolo è stato trasferito in elicottero al pronto soccorso di Latina: non è in pericolo di vita.L'aggressioneIl bambino era insieme ai suoi.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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