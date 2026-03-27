Nel centro di Trento, tra martedì e mercoledì, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nelle zone di Piazza Dante e dintorni. Durante l’operazione sono state identificate 134 persone, con alcune soggetti sanzionati e denunciati. Sono stati sequestrati anche quantitativi di droga, e sono stati adottati provvedimenti nei confronti di alcuni individui.

Controlli a tappeto nel cuore di Trento. Tra martedì e mercoledì la Polizia di Stato ha passato al setaccio Piazza Dante e le aree limitrofe, con un’operazione ad “alto impatto” che ha portato a denunce, sanzioni e al sequestro di droga.Il bilancio è di 134 persone controllate, con due denunce e diversi provvedimenti amministrativi. L’operazione si è concentrata nelle zone più sensibili del centro storico: Piazza Dante, Piazza della Portella, Piazza Leonardo da Vinci e il Parco delle Albere.Nel corso dei controlli sono stati istituiti posti di blocco e verificati numerosi esercizi commerciali.Una persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, un’altra per porto di armi od oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Raffica di controlli in centro: 134 persone identificate, scattano provvedimenti

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