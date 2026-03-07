Maxi controlli della polizia in città | fermate e identificate quasi 200 persone

Nella giornata di oggi, la polizia ha condotto un vasto servizio di controllo in città, fermando e identificando quasi 200 persone. Sono state ispezionate anche otto attività commerciali e un uomo di 50 anni è stato sottoposto alla misura della libertà controllata. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative locali.

Nel mirino degli agenti anche otto attività commerciali. Sanzionato con la misura della libertà controllata un 50enne Quasi 200 persone fermate, otto attività commerciali controllate e un 50enne sottoposto la misura della libertà controllata. Sono questi i risultati dei maxi controlli che la polizia ha svolto a Novara nel pomeriggio di giovedì 5 marzo. Insieme agli agenti della Questura novarese, sono intervenuti anche la polizia ferroviaria e la polizia locale di Novara. L'operazione di polizia ha interessato alcune aree della città ritenute particolarmente sensibili, a partire dalla zona della stazione ferroviaria e dalle principali vie del centro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

