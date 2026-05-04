Alatri Controlli dei Carabinieri nel ponte del 1° Maggio 3 persone denunciate 3 segnalazioni per droga e 4 proposte di Foglio di Via

Durante il ponte del 1° maggio, i Carabinieri di Alatri hanno intensificato i controlli nel territorio. Nel corso di queste operazioni sono state denunciate tre persone e segnalate altre tre per possesso di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono state avanzate quattro proposte di foglio di via nei confronti di individui ritenuti sospetti. Le forze dell'ordine hanno proseguito con le verifiche per garantire la sicurezza pubblica in città.

Cronache Cittadine ALATRI – Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Alatri che, nell’ultimo fine settimana, in occasione del ponte del Primo L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Alatri. Controlli dei Carabinieri nel ponte del 1° Maggio. 3 persone denunciate, 3 segnalazioni per droga e 4 proposte di Foglio di Via Notizie correlate Controlli a Ponte e Casalduni: armi e droga, tre persone denunciateOperazione dei Carabinieri tra Ponte e Casalduni: sequestrate armi, hashish e strumenti di spaccio. Nove persone denunciate nel week end: i controlli dei carabinieri nel VcoA Omegna, in particolare, un 59enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di 10 centimetri Nove persone... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cassino, spesa gratis da 1.500 euro con l'auto a noleggio. Denunciati due trasfertisti georgiani; Focene, cane ucciso da due pitbull: i residenti chiedono controlli immediati – VIDEO; Cassino – Sorpresi con 1500 euro di spesa rubata: denunciati due ‘trasfertisti del crimine’; Ostia tra sequestri e nuove concessioni: l’estate 2026 sarà un’altra incognita? – VIDEO. Controlli straordinari dei carabinieri ad Alba Adriatica: denunce, chiusura di un market e quattro ubriachi al volanteWeekend del Primo Maggio segnato da verifiche serrate sul territorio: denunciati un ambulante per minacce ai militari, un uomo colpito da foglio di via e il titolare di un’attività sospesa per gravi c ... rivieraoggi.it Sicurezza nel Salento, controlli della Polizia e nuovi provvedimenti del QuestoreIdentificate quasi 2.000 persone in una settimana. Emessi fogli di via e avvisi orali per soggetti socialmente pericolosi. leccenews24.it Arrestato per furto di cosmetici, il Questore dispone anche il foglio di via x.com Rubava cosmetici tra gli scaffali, scatta anche il foglio di via https://www.cronacheancona.it/2026/05/03/rubava-cosmetici-tra-gli-scaffali-scatta-anche-il-foglio-di-via/605503/ - facebook.com facebook