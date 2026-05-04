Raffaelli direttrice di Medicina trasfusionale

Maria Silvia Raffaelli è stata ufficialmente nominata direttrice di Immunoematologia e Medicina trasfusionale dell’ospedale Versilia, dopo aver ricoperto il ruolo di direttrice facente funzioni. La sua nomina è stata comunicata dall’ente sanitario, che ha confermato il passaggio di responsabilità alla professionista. Raffaelli si occuperà della gestione della struttura e delle attività legate alla medicina trasfusionale e all’immunoematologia.

Maria Silvia Raffaelli, già direttrice facente funzioni della struttura, è stata nominata ufficialmente direttrice di Immunoematologia e Medicina trasfusionale dell’ ospedale Versilia. La conferma di Maria Silvia Raffaelli si inserisce nella strategia aziendale di consolidamento delle proprie eccellenze professionali, con l’obiettivo di assicurare stabilità gestionale e standard qualitativi elevati in un ambito, quello trasfusionale, che rappresenta un pilastro fondamentale per le attività chirurgiche, di emergenza-urgenza e per il supporto ai pazienti cronici. La dottoressa Raffaelli è stata scelta per le elevate competenze tecnico-scientifiche e per la capacità gestionale già ampiamente dimostrata alla guida della struttura versiliese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raffaelli direttrice di Medicina trasfusionale Notizie correlate Assisi: nuova medicina trasfusionale riduce gli spostamentiL’ospedale di Assisi ha attivato un servizio di medicina trasfusionale dedicato ai pazienti cronici che richiedono trasfusioni, infusioni di ferro o... Usl Umbria 1, attivato il nuovo servizio di medicina trasfusionale all'ospedale di AssisiIl servizio è dedicato alla presa in carico dei pazienti cronici che necessitano di trasfusioni, infusioni di ferro o salassi terapeutici... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Raffaelli direttrice di Medicina trasfusionale; Disturbi dell’umore: svelato l’impatto del metabolismo su cervello e funzioni cognitive. Raffaelli direttrice di Medicina trasfusionaleMaria Silvia Raffaelli, già direttrice facente funzioni della struttura, è stata nominata ufficialmente direttrice di Immunoematologia e Medicina trasfusionale ... lanazione.it