Nell’ospedale di Assisi è stato attivato un nuovo servizio di medicina trasfusionale che si rivolge ai pazienti cronici, offrendo loro trasfusioni, infusioni di ferro o salassi terapeutici senza la necessità di spostarsi in altre strutture. Questa novità riguarda specificamente i pazienti che devono seguire terapie ripetute e aumenta la capacità della struttura di gestire le cure in loco.

L’ospedale di Assisi ha attivato un servizio di medicina trasfusionale dedicato ai pazienti cronici che richiedono trasfusioni, infusioni di ferro o salassi terapeutici. Questa nuova modalità operativa prevede che gli esami del sangue vengano effettuati il giorno prima dell’appuntamento, permettendo al medico di valutare la necessità della prestazione e pianificare l’intervento con precisione. La procedura mira a ottimizzare i tempi e ridurre gli spostamenti inutili per i cittadini, specialmente non è autonomo. Il meccanismo funziona così: dopo aver fissato la data del controllo presso il punto prelievi o direttamente a domicilio per i pazienti non deambulanti, il personale sanitario attende i referti per decidere se la prestazione è davvero necessaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi: nuova medicina trasfusionale riduce gli spostamenti

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