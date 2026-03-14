Usl Umbria 1 attivato il nuovo servizio di medicina trasfusionale all' ospedale di Assisi

All'ospedale di Assisi è stato attivato un nuovo servizio di medicina trasfusionale gestito dall'USL Umbria 1. Il servizio si occupa di pazienti cronici che richiedono trasfusioni, infusioni di ferro o salassi terapeutici. La struttura mira a garantire un'assistenza più efficace e dedicata a questa tipologia di pazienti. La presenza di questo nuovo servizio rappresenta un potenziamento delle cure presso l'ospedale.

Il servizio è dedicato alla presa in carico dei pazienti cronici che necessitano di trasfusioni, infusioni di ferro o salassi terapeutici All'ospedale di Assisi è attivo il nuovo servizio di medicina trasfusionale, dedicato alla presa in carico dei pazienti cronici che necessitano di trasfusioni, infusioni di ferro o salassi terapeutici. L’attività di medicina trasfusionale è presente in tutte le unità di raccolta degli ospedali Media Valle del Tevere, Umbertide e Città di Castello. È presente anche su Branca, con una diversa rimodulazione del servizio e nei prossimi mesi sarà attivato anche a Castiglione del Lago, dove è già operativo ma al momento è gestito dal reparto di medicina interna. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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