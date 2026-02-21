Magistratura democratica | scongiurare riduzione fondi a Radio Radicale

La magistratura democratica ha espresso preoccupazione per la proposta di ridurre i fondi pubblici a Radio Radicale, temendo che questa decisione possa mettere a rischio la sopravvivenza della radio. Attualmente, Radio Radicale trasmette eventi politici e giudiziari, raggiungendo un pubblico fedele e appassionato. La riduzione dei finanziamenti potrebbe portare alla sospensione di molte trasmissioni, lasciando senza voce un punto di riferimento importante nel panorama dell'informazione. La questione resta aperta.

“Ci sono molte buone ragioni per scongiurare la progettata riduzione del contributo pubblico a Radio Radicale, che rischierebbe di condurla all’anemia e alla chiusura. Perché la radio svolge un servizio di informazione e di cultura assolutamente insostituibile. Perché non si potrà scrivere la storia degli ultimi cinquanta anni del nostro Paese senza attingere al suo prezioso archivio, che deve continuare a vivere e a rinnovarsi. Perché l’ascolto della radio ci dà anche molti dispiaceri. Ma questo è il pluralismo. Ecco perché oggi ci uniamo a quanti vogliono e chiedono che: viva Radio Radicale”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

