mettere in sicurezza anche radio radicale

Radio Radicale rischia di perdere il finanziamento storico, poiché nella legge “mille proroghe” non è stato previsto il contributo che riceve da anni per le trasmissioni in diretta dei dibattiti parlamentari. La decisione potrebbe mettere a repentaglio la continuità delle trasmissioni, che rappresentano un punto di riferimento per molti ascoltatori. Questa esclusione ha suscitato preoccupazione tra gli addetti ai lavori, che chiedono chiarimenti urgenti. La questione resta aperta.

Nella legge “mille proroghe” non è stato inserito il contributo che da decenni viene riconosciuto a Radio radicale come compenso per le trasmissioni in diretta dei dibattiti parlamentari. Senza questo apporto la radio che da cinquant’anni sostiene le battaglie del partito radicale sarà costretta a chiudere. Le trasmissioni parlamentari rappresentano senza dubbio un servizio di pubblica utilità, peraltro utili a contrastare la diffusa tendenza antiparlamentare che caratterizza il nuovo qualunquismo. E’ interesse delle forze politiche non cancellare una voce di rilievo che da sempre sa esprimere punti di vista e opinioni dissonanti e libere.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Cerno a Radio Anch'io lancia l'allarme: "L’islamismo radicale si infiltra fra sicurezza e giudici, noi litighiamo e il fanatismo gode"Cerno a Radio Anch'io mette in guardia sull'infiltrazione dell'islamismo radicale nelle istituzioni italiane, evidenziando come alcuni leader religiosi all’interno delle comunità islamiche sfruttino il loro ruolo per diffondere messaggi estremisti.

Processo Cutro “vietato” alla stampa, niente telecamere e niente audio. Fuori anche Radio radicale. Le riprese le fa il Tribunale col tabletIl processo a Cutro è stato chiuso alla stampa, con divieto di telecamere e audio, causando grande scontento tra i giornalisti.

How AI Is Reshaping Data Security - Adrian Guevara - Guardians of the Data - Episode #13

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.