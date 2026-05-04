radici antiche e sguardo al futuro

Una storia che affonda le sue radici in tradizioni antiche, ma che guarda anche alle sfide del domani. Un’azienda o un’istituzione che cerca di crescere e innovare senza allontanarsi dai valori e dai rapporti consolidati con il territorio. La volontà di mantenere un equilibrio tra sviluppo e identità è al centro di questa realtà, che si impegna a rispettare le proprie origini mentre si apre a nuove opportunità.

CRESCERE senza snaturarsi. Espandersi senza perdere il legame con le comunità locali. È questa la traiettoria che ha portato BCC Milano, oggi uno degli attori più solidi e riconoscibili del panorama bancario lombardo, a diventare una tra le prime banche di credito cooperativo del Paese per dimensione e volumi intermediati. BCC Milano, con questa denominazione, nasce ufficialmente nel 2017, ma la sua storia affonda le radici nella tradizione cooperativa lombarda di fine Ottocento. È infatti il risultato di un percorso di integrazioni successive, costruite nel tempo non per inseguire la crescita fine a sé stessa, ma per rafforzare la capacità di servizio ai territori.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mille anni di storia e uno sguardo al futuro: il segreto delle cantine Collalto

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