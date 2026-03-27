È stata annunciata ufficialmente la nomina di una nuova azienda che si occuperà dei lavori per il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento, subentrando alla società precedente. La nuova impresa ha dichiarato di voler procedere con i lavori in tempi rapidi.

BRINDISI - Cmc annuncia il subentro ufficiale alla società Manelli nei lavori per il nuovo collegamento ferroviario tra Brindisi e l'Aeroporto del Salento. Si legge in una nota diramata per conto dell'azienda che si tratta di “un passaggio fondamentale che risolve la fase di stallo e mette in sicurezza i tempi di consegna di un'infrastruttura nevralgica per la regione”. Per scongiurare ulteriori ritardi, Cmc si è mossa d'anticipo. L'azienda ha già completato la volturazione di tutte le polizze assicurative e ha formalizzato i contratti con i subappaltatori e i fornitori. “Questo eccezionale sforzo organizzativo,... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Raccordo aeroporto-stazione: c'è la nuova azienda. E promette di fare in fretta

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