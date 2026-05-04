Racconto di una notte a rischio chiusura su Canale 5 | svelato il motivo

Nella programmazione di Canale 5, la serie turca “Racconto di una notte a rischio chiusura” sta attirando l’attenzione. La fiction, trasmessa di domenica sera, è arrivata da poche settimane in Italia, ma i dati di ascolto non sono quelli previsti dalla rete. La serie, conosciuta come una dizi turca, non ha ancora conquistato un pubblico ampio e si trova in una posizione difficile per il palinsesto.

Racconto di una notte è la nuova serie tv turca della domenica sera di Canale 5. Approdata da poche settimane in Italia, la dizi turca non sta riscuotendo il successo sperato. Ogni domenica le puntate registrano meno di 2 milioni di telespettatori, non riuscendo a contrastare la concorrenza delle altre reti ed in particolare Rai 1. Per questo motivo, Mediaset starebbe pensando di chiudere anticipatamente Racconto di una notte. Secondo quanto trapelato dal portale , la storia di Mahir e Canfeza potrebbe venire sospesa oppure spostata in una fascia meno competitiva. La dizi turca non è mai riuscita a conquistare il pubblico forse a causa di una trama non semplice.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Racconto di una notte a rischio chiusura su Canale 5: svelato il motivo The Smithy of My Soul | A Portrait of the Artist as a Young Man - Chapter 5 Audiobook Notizie correlate Racconto di una Notte su Canale 5 da domenica 12 aprileDopo l’annuncio, arrivato qualche mese fa, mancava soltanto la data di messa in onda. Racconto di una notte: la nuova serie turca su Canale 5Racconto di una notte: trama, cast, quante puntate, episodi, durata, orario, a che ora, location, streaming, Canale 5 Da domenica 12 aprile, in prima... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Racconto di una notte: anticipazioni 10 maggio; Racconto di una notte, le anticipazioni delle puntate del 3 maggio; Racconto di una notte su Canale 5, anticipazioni 26 aprile: la verità sulle nozze di Canfeza; Racconto di una notte, la trama della puntata del 26 aprile. Racconto di una Notte, anticipazioni puntata di domenica 10 maggio 2026Le trame degli episodi di Racconto di una Notte in onda in prima serata, su Canale 5, domenica 10 maggio 2026. Ecco cosa succederà ... davidemaggio.it Racconto di una notte, trama del 10/05: Canfeza di nuovo nelle grinfie di SelimSevde vorrà che le nozze tra Mahir e Sila vengano celebrate quanto prima, per non avere niente a che fare con Sureyya. Dopo essere stato contattato proprio da Sevde, il padre Cabir minaccerà di fare d ... it.blastingnews.com Il racconto di Antonina, 77 anni, salvata con un robot dai soldati ucraini: “Il mio sogno è che la guerra finisca” - facebook.com facebook