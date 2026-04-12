Racconto di una notte | la nuova serie turca su Canale 5

Racconto di una notte: trama, cast, quante puntate, episodi, durata, orario, a che ora, location, streaming, Canale 5. Da domenica 12 aprile, in prima serata su Canale 5, parte Racconto di una notte, la nuova serie turca pronta a fare successo sull’ammiraglia Mediaset. Una storia di amore, vendetta e colpi di scena. Tra thriller e drama psicologico, la dizi Bir Gece Masal? si sofferma sulle vicende che riguardano l’ispettore di polizia Mahir Yilmaz, che dopo vent’anni torna nella sua città natale con l’intenzione di vendicare la morte del padre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Mahir Yilmaz (Burak Deniz), il cui padre è stato assassinato da Kür?at Kilimci (Gürkan Uygun), fa ritorno nella città di Denizli vent’anni dopo come ispettore di polizia, determinato a vendicare la morte di suo padre.🔗 Leggi su Tpi.it

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Racconto di una notte - La nuova serie turca che potrebbe conquistare Canale 5