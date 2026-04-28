Un pulmino appartenente all’Associazione Tma Prendimi per mano è stato rubato. Il veicolo, impiegato per accompagnare ragazzi e ragazze tra i 7 e i 15 anni con disturbi del neurosviluppo, è scomparso senza lasciare tracce. La perdita ha causato grande disappunto tra i volontari, compromettendo le attività quotidiane dell’associazione. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma finora non sono stati trovati indizi utili.

Un pulmino sparito nel nulla, ma non un veicolo qualsiasi visto per cosa veniva utilizzato. Si tratta infatti del mezzo di trasporto dell’ Associazione Tma Prendimi per mano, a supporto delle attività di ragazzi e ragazze con disturbi del neurosviluppo, tra i 7 e 15 anni. Era stato parcheggiato nella serata di venerdì 24 aprile in via dei Mugnai, un ampio spazio dove si affacciano attività commerciali e studi professionali, a pochi metri dalla SS 75 Centrale Umbra. Ieri l’amara scoperta: il pulmino, un Fiat Ducato da 9 posti, mezzo acquistato e mantenuto con tanta fatica per le attività svolte a favore dei ragazzi, è sparito con tutti i problemi che una situazione del genere finisce per creare all’associazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rubato il pulmino dei ragazzi: "Siamo molto amareggiati. Problemi per tutte le attività"

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