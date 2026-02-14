Pulmino rubato e danneggiato la Cna ne dona un nuovo ai ragazzi disabili

Il pulmino rubato e danneggiato ha spinto la Cna a intervenire, regalando un mezzo nuovo ai ragazzi disabili. La decisione è arrivata dopo che il veicolo era stato sottratto e poi lasciato in condizioni critiche, lasciando senza trasporto i giovani che frequentano il centro. I volontari dell’associazione hanno portato in dono un autobus rinnovato durante un evento nella sede di Lab360, in via Filippo Cordova a Palermo, un gesto che ha coinvolto l’intera comunità locale.

La consegna del mezzo all'associazione Lab260 è avvenuta in via Filippo Cordova durante una serata di festa. Al segretario provinciale Pippo Glorioso consegnata una targa in segno di riconoscenza per la generosità Grande emozione, partecipazione sentita e una comunità riunita attorno a un gesto concreto di solidarietà: ieri (venerdì 13 febbraio) nella sede di Lab360 in via Filippo Cordova 93 a Palermo, si è svolto il secondo appuntamento di "Lab Pub", trasformando ancora una volta gli spazi dell'associazione in un luogo di festa, condivisione e inclusione autentica. Ragazzi con disabilità, genitori, educatori di Lab360 e della cooperativa Idee in Movimento hanno vissuto insieme una serata intensa, fatta di musica, sorrisi, balli e abbracci.