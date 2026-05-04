Meloni celebra l’Esercito italiano | Una scelta di vita fatta di responsabilità e amore per la Patria

Il presidente del Consiglio ha festeggiato i 165 anni dell’Esercito italiano pubblicando un video sui social. Nel messaggio, ha sottolineato come l’appartenenza alle forze armate rappresenti una scelta di vita basata sulla responsabilità e sull’amore per la Patria. La celebrazione si è svolta con la condivisione di contenuti digitali per rendere omaggio alle forze armate italiane.

Giorgia Meloni celebra i 165 anni dell’Esercito italiano e condivide un video sui suoi canali ufficiali social. E lo fa da Yerevan, dove partecipa all’ottava riunione della Comunità Politica Europea: «In occasione del 165mo Anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano i miei auguri vanno alle donne e agli uomini in uniforme per il prezioso servizio che ogni giorno rendono alla Nazione e nelle missioni internazionali per la pace», scrive la premier, prima di iniziare il confronto in Inglese con Von der Leyen e Macron in Armenia. Insieme al post diffuso in rete Meloni ha condiviso un ricordo di musica e immagini, emozionale, che ripercorre alcuni degli incontri più emblematici di questi anni con gli uomini e le donne dell’Esercito, tra i quali la visita al contingente italiano in Iraq.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni celebra l’Esercito italiano: “Una scelta di vita fatta di responsabilità e amore per la Patria” Notizie correlate Teatro Sannazaro, Rispoli (FdI): “Dal Governo Meloni una scelta di responsabilità e amore per la cultura”Tempo di lettura: 2 minuti“L’acquisto del Teatro Sannazaro da parte del Ministero della Cultura rappresenta una decisione di straordinaria importanza... Mattarella e Meloni all'Altare della Patria. "Amore per la libertà antidoto a totalitarismi"Con l'omaggio all'Altare della Patria del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono iniziate le celebrazioni solenni per l'81°... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Oggi, 25 aprile, si celebra l’ 81esimo Anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo; 25 aprile, Mattarella: Mossi da amor di Patria, non da ideologia. Meloni: Ricordiamo la sconfitta dell'oppressione fascista; 2 Maggio: si festeggia l’Esercito; Il regime iraniano ha detto che manterrà il controllo sullo stretto di Hormuz. Meloni: Esercito esempio concreto professionalita' e senso dovere(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mag - In occasione del 165 Anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano i miei auguri vanno alle ... ilsole24ore.com Esercito: Meloni, esempio di professionalità e senso dovereUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it ITALIA-MONDO | Travolto Alexander Zverev in meno di un’ora, Jannik Sinner centra un record mai visto: cinque Masters 1000 consecutivi. Dalla perfezione in campo ai complimenti di Giorgia Meloni, l’Italia celebra il suo numero uno - facebook.com facebook La Meloni celebra il primato: il suo è il secondo governo più longevo della storia della Repubblica. Ma dimentica il suo vero capolavoro: aver governato per quattro anni senza aver fatto niente di niente per gli italiani. Anzi, mentre lei festeggia il record di attacc x.com