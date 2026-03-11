Murashkovskyi argento alle Paralimpiadi con l'Intelligenza Artificiale | ChatGPT mio psicologo e medico

Maksym Murashkovskyi, atleta ucraino, ha vinto una medaglia d'argento alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Durante un'intervista ha rivelato di aver utilizzato ChatGPT come supporto psicologico, personal trainer e medico. La sua testimonianza mette in luce come l'intelligenza artificiale sia stata parte integrante del suo percorso. La medaglia è arrivata grazie anche a questo utilizzo innovativo di strumenti digitali.

Maksym Murashkovskyi, atleta ucraino che ha conquistato la medaglia d'argento alle paralimpiadi di Milano Cortina, ha svelato un retroscena clamoroso del suo successo: "Ho usato ChatGPT come psicologo, personal trainer e medico. Tra 5-10 anni sostituirà gran parte di queste figure".

