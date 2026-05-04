Negli ultimi tempi si assiste a un rafforzamento delle restrizioni sul credito rivolto alle piccole e medie imprese italiane. Questa situazione si inserisce in un quadro di continui interventi politici, con dichiarazioni e annunci frequenti che si susseguono nel dibattito pubblico. La stretta riguarda principalmente le modalità di accesso ai finanziamenti e le condizioni richieste alle aziende di dimensioni più contenute, influenzando le attività e la crescita di molte imprese nel paese.

Questa storia, ahinoi, la conosciamo piuttosto bene. Siccome l'Italia è una nazione in perenne campagna elettorale gli annunci della politica sono all'ordine del giorno. E succede che in rari casi si traducono in realtà; ovviamente quelli che promettono misure positive per imprese e famiglie. Invece gli annunci di segno avverso vanno tradizionalmente tutti a dama. Allora c'è poco da stare allegri quando la Banca centrale europea fa sapere che è in arrivo una stretta relativa agli standard creditizi, puntualmente confermata da Bankitalia. Tradotto: le imprese che necessitano di un prestito saranno sottoposte a screening oculati. Il che lascia presagire tempi duri per chi ne fa richiesta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quella stretta sul credito che colpisce le Pmi italiane

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